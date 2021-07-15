У київському метро НП – людина впала на рейки

Зараз фахівці працюють на місці, і з'ясовують, чи був це нещасний випадок

На знімку станція метро "Дарниця". Фото: колаж "Сьогодні"

На червоній лінії метро зупинено рух поїздів. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", людина впала на колії.

Потяги курсують за маршрутом від станції "Хрещатик" до станції "Академмістечко".

"На перегоні "Дарниця" – "Лівобережна" людина під поїздом", – додають у метрополітені.

На червоній лінії підземки стовпотворіння. Фото: Київ Зараз

Фото: Київ Зараз

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На місці працюють фахівці.

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Про відновлення роботи в звичайному режимі буде одразу повідомлено.

Нагадаємо, аналогічний випадок стався нещодавно на станції метро "Майдан Незалежності". Правоохоронцям і рятувальникам вдалося витягнути пасажира з-під вагону метро в Києві. Його з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні. Наразі рух поїздів станцій столичного метрополітену відновлено.

Раніше ми писали, що в Києві в вагоні метро купалися в маслі. Один із пасажирів вже явно не витримав неподобства і штовхнув хлопця ногою – той впав.