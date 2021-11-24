У Київській області "люксова" автівка зіткнулася з пасажирським автобусом: є постраждалі (фото)

Загиблих у ДТП немає/Колаж: Сьогодні
У Київській області, де нещодавно сталася жахлива ДТП за участю вантажівок, зіткнулися Cadillac та пасажирський автобус.
Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.
Деталі ДТП
У вівторок, 23 листопада, близько 19 години у місті Вишгород відбулося зіткнення автобусу та легкового автомобіля. За попередніми даними, 23-річна водійка автомобіля Cadillac виконувала маневр повороту у дозволеному місці та не надала перевагу в русі автобусу.
Що з учасниками автопригоди?
В результаті аварії водійка та пасажирка авто Cadillac отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичного закладу. Водій та пасажири автобусу не постраждали. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
У Чернігівській області в страшній ДТП загинула дитина
У селі Заїзд Чернігівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два вантажних автомобілі та легковик.
Внаслідок аварії жінка та дитина, які були у салоні легковика, зазнали травм. Їх госпіталізували. Згодом дитина померла у лікарні.
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