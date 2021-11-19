Вантажівки відкинуло в АЗС: під Києвом сталася жахлива ДТП (відео)

У Київській області, де нещодавно господар будинку розстріляв грабіжників, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.
Деталі ДТП
Аварі сталася неподалік села Бзів Баришівського району Київської області. Внаслідок зіткнення дві вантажівки влетіли в АЗС. На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють правоохоронці, лікарі та рятувальники. Про причину ДТП наразі інформації немає.
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