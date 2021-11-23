У Києві Lexus на смерть збив чоловіка – загиблим виявився правоохоронець (фото)

У Києві, де раніше сталася масштабна ДТП, 20 листопада автомобіль Lexus збив на смерть пішохода на бульварі Перова. Сьогодні стало відомо, що загиблий – 26-річний співробітник правоохоронних органів Ярослав В.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли у поліції.
Як сталося ДТП
У Києві автомобіль Lexus збив чоловіка, який до цього брав участь у масовій бійці на тротуарі. Пішохід вибіг на проїжджу частину та потрапив під колеса. Він помер до приїзду медиків.
Далі по темі
Telegram-канал Київ Оперативний повідомив, що загиблим поліцейським був Ярослав Вікторов, 1996 року народження.
Що кажуть правоохоронці
За словами джерела "Сьогодні", у поліцейського стався конфлікт через дівчину-правоохоронця.
"У рамках слідства з'ясовується, чому він вибіг на дорогу – чи тікав від тих, хто його переслідував, чи з іншої причини. На дорозі його збила машина. Відкрито два кримінальні провадження. Одне – за фактом ДТП, друге – за фактом хуліганства. Двоє, які гналися з палицями за поліцейським – затримано", – повідомили правоохоронці.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Читайте також: