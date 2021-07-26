У Київській області затримали особливо небезпечну банду, серед жертв – чиновники і судді

Організована злочинна група діяла з 2017 року, а її ватажком виявився колишній співробітник однієї з силових структур

Затримання злочинців / Фото: СБУ

Поліція Київської області затримала особливо небезпечну злочинну банду, яку підозрюють у скоєнні більше двох десятків тяжких злочинів. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці зазначають, що на рахунку злочинного угруповання понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів.

Серед жертв підозрюваних – чиновники, судді, правоохоронці. Злочинці не тільки здійснювали напади, а й знімали жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал.

Організована злочинна група діяла з 2017 року, а її ватажком виявився ексспівробітник однієї з силових структур.

Сьогодні на брифінгу о 11:00 начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомить подробиці затримання і діяльності банди.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях у Києві вилучили партію наркотиків з Ірану на мільярд. Героїн виявили у причепі автомобіля в спеціально обладнаних муляжах цегли.

Також нещодавно було затримано двох полковників СБУ за підозрою у державній зраді, один з них виявився силовиком у відставці.

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