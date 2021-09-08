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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" розповіли, скільки пасажирів обслужили в серпні

Ольга Кравченко
8 вересня, 15:30
За вісім місяців 2021-го співробітники аеропорту обслужили 5 млн 816 тис. 254 пасажири

Скільки людей обслужили в "Борисполі" останнього місяця літа. Фото: колаж "Сьогодні"

У серпні цього року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 1 251 316 пасажирів. З минулого року кількість пасажирів збільшилась на 66%.

Про це повідомляє пресслужба головного аеропорту країни.

Там зазначають, що з них 827 556 – пасажири регулярних рейсів, 423 760 – нерегулярних.

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У той же час за вісім місяців 2021-го співробітники аеропорту обслужили 5 816 254 пасажири, з них 3 339 622 – пасажири регулярних рейсів 2 476 632 – нерегулярних.

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Порівняно з аналогічним періодом 2020 року кількість пасажирів збільшилась на 66%.

"Бориспіль" увійшов до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи

Впливова британська консалтингова компанія Skytrax анонсувала переможців рейтингу The World's Best Airports in 2021 – серед найкращих Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи:

  • Міжнародний аеропорт Будапешт (BUD)
  • Міжнародний аеропорт Бухарест (OTP)
  • Талліннський міжнародний аеропорт (TLL)
  • Міжнародний аеропорт "Рига" (RIX)
  • Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP)
  • Міжнародний аеропорт "Тбілісі" (TBS)
  • Міжнародний аеропорт "Белград" (BEG)
  • Аеропорт "Братислава" (BTS)
  • Міжнародний аеропорт Загреб (ZAG)
  • Міжнародний Аеропорт Софія (SOF)

Цьогоріч "Бориспіль" на п'ятій сходинці, проте 2019 року він був на третьому місці в східноєвропейському рейтингу.

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