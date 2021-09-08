В международном аэропорту "Борисполь" рассказали, сколько пассажиров обслужили в августе

Сколько людей обслужили в "Борисполе" в последний месяц лета. Фото: коллаж "Сегодня"
В августе этого года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 251 316 пассажиров. С прошлого года количество пассажиров увеличилось на 66%.
Об этом сообщает пресс-служба главного аэропорта страны.
Там отмечают, что из них 827 556 – пассажиры регулярных рейсов, 423 760 – нерегулярных.
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В то же время за восемь месяцев 2021-го сотрудники аэропорта обслужили 5 816 254 пассажиров, из них 3 339 622 – пассажиры регулярных рейсов, 2 476 632 – нерегулярных.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество пассажиров увеличилось на 66%.
"Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы
Влиятельная британская консалтинговая компания Skytrax анонсировала победителей рейтинга The World's Best Airports in 2021 – среди лучших Международный аэропорт "Борисполь".
ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы:
- Международный аэропорт Будапешт (BUD)
- Международный аэропорт Бухарест (OTP)
- Таллиннский международный аэропорт (TLL)
- Международный аэропорт "Рига" (RIX)
- Международный аэропорт "Борисполь" (KBP)
- Международный аэропорт "Тбилиси" (TBS)
- Международный аэропорт "Белград" (BEG)
- Аэропорт "Братислава" (BTS)
- Международный аэропорт Загреб (ZAG)
- Международный Аэропорт София (SOF)
В этом году "Борисполь" на пятой строчке, однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге.
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- Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев. Им нужно предьявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция.
- В связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили емкость уже имеющихся рейсов.