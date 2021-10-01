У небезпеці були 1500 учнів: усі подробиці пожежі в гімназії Києва (фото, відео)

У Києві горіла гімназія / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в п'ятницю, 1 жовтня, сталася пожежа в інженерній гімназії, яка знаходиться на Княжому Затоні, 12А. Працівники навчального закладу вивели на вулицю 1500 учнів. Займання вже загасили рятувальники.

"Сьогодні" зібрали все, що відомо про пожежу.

Реклама

Що горіло?

Про пожежу рятувальників повідомили о 10:05. Вони з'ясували, що в Дарницькому районі у 4-поверховій гімназії сталося коротке замикання.

Реклама

У результаті в їдальні на першому поверсі виникла пожежа. Площа займання становила 25 кв. м.

Рятувальник на місці пожежі. Фото "Київ Оперативний"

Наслідки пожежі. Фото "Сьогодні"

"О 10:31 пожежа була локалізована на площі 25 кв. м, а о 10:35 – ліквідована. На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу", – розповіли в ДСНС.

На місці працювали рятувальники. Фото "Сьогодні"

Евакуювали 1500 школярів

Коли працівники школи помітили задимлення, з будівлі евакуювали 1500 осіб. Усі вони стояли на площі перед навчальним закладом.

Евакуація учнів. Фото "Сьогодні"

Рятувальники кажуть, що після пожежі будівлю потрібно провітрити. Найімовірніше, діти на навчання сьогодні повернутися не зможуть.

З будівлі йшов чорний дим. Фото "Київ Оперативний"

За попередньою інформацією, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 30 вересня, відбулося 198 пожеж, дві особи померли у вогні. А з початку року сталося 58 907 загорянь, 1133 особи загинули, 986 постраждали.

Найбільше загорянь – 19 774 – було в житлових секторах.