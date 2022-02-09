За крок від червоної зони та нова загроза через омікрон: головне про COVID-ситуацію в Києві

Київ може опинитися в червоній зоні. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві станом на ранок 9 лютого зафіксували 3684 нові випадки коронавірусу за останню добу, що на 822 більше, ніж день тому. 22 особи померли від ковіду.

Докладніше про ситуацію щодо коронавірусу в столиці – у матеріалі новин "Сьогодні".

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Статистика

За добу COVID-19 підтвердили у 3684 мешканців столиці. Серед них:

2047 жінок віком від 18 до 93 років,

1240 чоловіків віком від 18 до 88 років,

202 дівчинки від 2 місяців до 17 років,

195 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.

Померло від коронавірусу 22 особи (з початку пандемії – 8628). Учора ковід забрав життя 10 жінок віком від 50 до 84 років та 12 чоловіків від 28 до 87 років.

У лікарні з коронавірусом потрапили 130 людей. З підозрою на коронавірус – 231 особа.

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За добу одужали від COVID-19 1300 людей.

В яких районах найбільше хворих

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у районах: Деснянському (732), Дарницькому (583) та Оболонському (392).



Статистика у районах Києва. Інфографіка: КМДА

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За крок від червоної зони

Київ сьогодні передуває у помаранчевій зоні карантину. Але за динамікою госпіталізацій вже кілька днів відповідає червоній. Столиця зможе уникнути жорсткого карантину лише у тому разі, якщо захворюваність піде на спад.

"У Києві значно зросла динаміка госпіталізацій – 54-55%. Можна сказати, що ми на порозі червоної зони. Захворюваність досить висока, але якщо вона піде на спад, ми можемо залишитися в помаранчевій зоні. Офіційно у нас поки що помаранчева зона", – заявив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Як хворіють діти?

Санлікар зазначає, що захворюваність дітей проти минулого тижня низька.

"Якщо в класі немає понад 20% учнів, то директорам шкіл дозволено відпускати дітей додому, переходити на віддалену форму навчання. Таке рішення ухвалює керівництво навчальних закладів", – додає Сергій Чумак.

3 лютого стало відомо, що 30% шкіл у Києві перейшли на дистанційне навчання.

Тривожний прогноз

В Україні продовжує зростати кількість нових випадків COVID-19 та смертність. Експерти прогнозують таку тенденцію і в лютому. Щонайменше в найближчі два тижні зростатиме кількість нових хворих на коронавірус.

"На цьому тижні є плюс 25% зростання. Очікуємо на подальше уповільнення темпів, але захворюваність ще збільшуватиметься. У найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу", – спрогнозував Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

Омікрон все більш небезпечний

Ураження, що виникають після штаму омікрон, дуже тяжкі. Незважаючи на легкий перебіг хвороби, цей варіант коронавірусу може призвести до інфаркту та інсульту.

За словами гендиректора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка, дехто вважає мікрон легким вірусом.

"Але ураження, що виникають після цієї інфекції, дуже важкі: інфаркти та інсульти. Грип за симптоматичною картиною дуже схожий на омікрон. Але з грипом кров розріджується, а з COVID-19 відбувається тромбоутворення", – зауважив лікар.

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