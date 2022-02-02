Що стосується агресії РФ. Чи готові кияни захищати столицю – опитування (відео)

Кияни можуть піти до лав тероборони столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві почали приймати місцевих мешканців до лав резервістів у разі вторгнення Росії. Захищати своє місто може кожен охочий.

Сайт "Сьогодні" дізнався, чи готові кияни захищати Київ у разі агресії.

Реклама

Що думають кияни?

"Так, це потрібно, але я поки що не планую записуватися до лав тероборони. Я вважаю, що війна, яка може бути, вона на території України через те, що США та Росія змагаються між собою".

"Це ж моя країна, моє місто. Як я можу не захищати свою країну та своє місто? Але я не планую записуватись до лав резервістів, бо я військовослужбовець і зараз у відпустці".

"Я б із задоволенням, але в мене маленька дитина і я навряд чи зміг би взяти на себе таке навантаження. Але у разі критичного моменту – так. Суб'єктивно я вважаю, що зараз треба тренуватись, щоб люди отримували навички у разі агресії".

"Мені ще немає 18 років і думаю, що мені поки що рано. Але я не записалася б. Але до того, що створили такий центр, я ставлюся нейтрально. Я не хочу, щоб в Україні була війна, а щоб усе було мирно".

"Я записався б у резервісти і готовий захищати своє місто. Я працюю, але думаю, є якісь графіки, вихідні дні для тренувань та знань. Я вважаю, що кожен з нас має захищати свою країну, і якщо треба, то готовий".

Що кажуть резервісти?

Киянин Павло проживає у Печерському районі столиці і там же перебуває на обліку у військкоматі. За його словами, він планує у будні дні працювати, а у вільні дні за можливості тренуватися:

"Я хочу записатися в резервісти, бо живу в Києві. До Збройних сил раніше не приєднувався, але хочу поєднувати свою роботу та можливість тренуватися і проходити підготовку. Мета – захищати Київ, власну сім'ю та дім. У робочі дні я працюю, і коли у мене буде можливість, я їздитиму тренуватися", – сказав мешканець столиці.

Павло додав, що розповідає про резервістів іншим людям та агітує їх підписати контракт.

Реклама

Киянин Вадим Вербицький прийшов у центр, аби вступити до лав резервістів. Чоловік ще у 2013 році записувався в резерв, а також служив строкову службу і був добровольцем в "Азові":

"Зараз я ветеран, і я маю невелику інвалідність, але вона мені не заважає. Це вже на сьогодні тренд. При мені консультанту дзвонила дівчина, яка навчається на 3-му курсі в театральному, і вона хоче записатися в тероборону", – сказав Вадим Вербицький.

Що відомо про центр резервістів?

Заступник директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайло Щербина розповів, що кожен киянин може прийти та дізнатися, що таке територіальна оборона. У центрі резервістів розкажуть усе докладно – куди звертатись і які довідки збирати.

"Людину записують у журнал і контролюють проходження всіх документів. Після цього вона обирає підрозділ, у якому хоче служити. Потім вона спілкується з командиром батальйону і укладається контракт", – зазначив Щербина.

На сьогодні у Києві близько 400 резервістів, які підписали контракт.

Реклама

"Якщо всі знатимуть про це, то у бригаді буде 5000 резервістів", – додав Щербина.

Тероборона Києва

Мер Києва Віталій Кличко сказав, що заяви та погрози Росії, накопичення військ агресора на кордонах України спонукають підготуватися до різних сценаріїв. Для оборони столиці у разі агресії РФ влада створює штаб тероборони.

В умовах партизанського бою цивільні об'єкти столиці можуть стати неприступними фортецями. Наприклад: на спортивному стадіоні сили оборони Києва можуть розмістити військову техніку, транспортні розв'язки стануть опорними пунктами та блокпостами. А кожен будинок у місті буде притулком для снайперів. Бійці тероборони вважають, що наземна операція у разі вторгнення в Україну може стати для РФ фатальним етапом війни.

У Міноборони розкритикували дії Кличка, заявивши, що місцева влада "політизує справу організації територіальної оборони".

Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Глави громад не очолюють формування Сил територіальної оборони та мають діяти в межах своїх компетенцій" , – сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Раніше ми писали: