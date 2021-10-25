У ТРЦ Києва не пускатимуть підлітків, але є виключення

У Києві в ТРЦ не пускатимуть неповнолітніх. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо в Києві введуть "червону зону" карантину, то неповнолітні зможуть відвідувати ТРЦ тільки разом з дорослими. У супроводжуючого повинен бути негативний ПЛР-тест або COVID-сертифікат.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

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Подробиці

Як розповіли у пресслужбі, в "червоній зоні" в Києві забороняється відвідувати ТРЦ особам, які не досягли 18 років без супроводу дорослих, що мають негативний результат тесту на коронавірус або COVID-сертифікат.

Міста України поступово переходять у "червону зону". Фото: колаж "Сьогодні"

Інші обмеження в Києві, у разі "червоної зони"

Ресторани, готелі, спортзали

Будуть заборонені:

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прийом відвідувачів в ресторанах і кафе,

діяльності установ готельної сфери,

відвідування родиною і сторонніми особами установ соціального захисту,

робота спортзалів і фітнес-центрів,

проведення всіх масових заходів,

буде обмежений доступ відвідувачів в приміщення ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, за винятком надзвичайних випадків.

Заборона не буде діяти за умови наявності у відвідувачів і працівників закладів та установ негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

Спортзали дозволять відвідувати спортсменам і тренерам національних збірних команд України. А спортивні заходи дозволять проводити без глядачів.

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Громадський транспорт

Продовжить роботу в звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу

Навчальні заклади

Будуть закриті з 23 жовтня по 8 листопада.

школи: канікули тривають з 23 по 31 жовтня, на наступному тижні буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткових канікулах.

канікули тривають з 23 по 31 жовтня, на наступному тижні буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткових канікулах. дитсадки: продовжують свою роботу в звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу

продовжують свою роботу в звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу інші навчальні заклади: продовжать роботу, якщо всі співробітники отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

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