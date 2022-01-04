У будівлі київського кінотеатру "Україна" розпочалися будівельні роботи (фото, відео)

У Києві фасад закритого кінотеатру "Україна" обтягли сіткою. Там розпочали будівельні роботи.

Про це повідомляє краєзнавець Дмитро Перов в Facebook.

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Колишній кінотеатр "Україна" розташований на вулиці Городецького, 5.

"Прощавай колиска дисидентства: Стус, Параджанове – прощай!" – пише Перов.

Будівля кінотеатру була збудована у 1903 році / Фото: Facebook

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Історія кінотеатру

Будівля кінотеатру була збудована у 1903 році. Тоді на вулиці Миколаївській у Києві (зараз вулиця імені архітектора Городецького) за проєктом архітектора Е. П. Брадтмана було зведено цирк "Гіппо-Палас" ("Hippo-palace"). Він належав відомому на всю Росію дресирувальнику коней Крутікова. На той час це був єдиний у Європі двоповерховий цирк, який міг умістити одночасно 2000 глядачів.

20 квітня 1918 року у цій будівлі проходило обрання гетьманом України Павла Скоропадського.

Наприкінці вересня 1941 року будівля цирку була підірвана радянськими військами, що відступали, а в 1945 році розібрано до самого фундаменту, оскільки руїни не підлягали реставрації.

26 травня 1964 року відбулося відкриття кінотеатру "Україна" – першого київського широкоформатного кінотеатру. Він мав дві зали: великий на 700 і малий 220 місць, розташовані один над одним.

У вересні 1965 року в кінотеатрі відбулася прем'єра фільму "Тіні забутих предків", на якій Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба вийшли на сцену з публічним протестом проти політики СРСР, розголосивши інформацію про таємні арешти української інтелігенції.

Сучасний кінотеатр відкрився після реконструкції 6 лютого 2001 року.

У зв'язку із покупкою будівлі, де розташований кінотеатр, новими власниками, з 1 жовтня 2018 року він припинив роботу.

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