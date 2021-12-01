Центр Києва "заблокували": протестують ФОПи – стрім

Сьогодні,1 грудня, весь центр Києва перекритоз 06:00 ранку. Все через проведення масових заходів.
Про це повідомляє "Сьогодні".
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Подробиці
У КМДА не уточнили, які масові акції заплановано на 1 грудня. Водночас, відомо, що сьогодні ввечері, зокрема, на Майдані Незалежності заплановано мирну акцію "Захистити Україну – зупини переворот", а також акція протесту Нацкорпусу.
Весь центр Києва перекрито, поліція оточила урядовий квартал. Вони готуються до протестів, які вже розпочалися.
Біля ВР, комітетів та у Маріїнському парку перебувають правоохоронці. Загалом їх близько сотні. Ще невідомо скільки вони там будуть. Також на місці є протестуючі.
Також правоохоронці перекрили урядовий квартал. Машини перекрили дорогу і не пропускають решту транспорту.
Пробки у столиці
Також у місті через протести утворилося безліч пробок. Найбільше на правому березі.
Важко проїхати транспорт на проспекті Перемоги, вулиці Олександра Довженка, вулиці Борщагівська, Індустріальний провулок, вулиці Вадима Гетьмана.
Раніше ми писали:
- У Києві зросте вартість проїздуу маршрутках.
- У Києві в одній із маршруток помітили замість сидіння тумбочку.Незважаючи на це, пасажири сідають на предмет меблів та їдуть.