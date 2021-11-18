Відео дня. У Києві комунальник косив опале листя

Комунальник косить опале листя / Колаж "Сьогодні"

У Києві помітили комунальника, який косив опале листя. Очевидці зняли те, що відбувалося на районі Нивки, на камеру.

Відео з'явилося в Telegram-каналі "Київ без цензури".

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Подробиці

На кадрах видно, що комунальник косить купу опалого листя. Це вже не перший випадок у столиці, коли комунальники так роблять.

Що робити з опалим листям

З осені цього року місто розпочали перенаправляти опале листя на потужності для переробки його в біогумусза допомогою спеціальних хробаків.

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Етапність перетворення листя:

складування;

обробка розчином та ферментація;

переробка на гумус.

Для цього застосовується технологія виробництва компосту та його переробки у вигляді вермикультивування. Вона здійснюється за допомогою використання червоних кільцевих хробаків, які з'їдаючи органічні відходи, переробляють їх у біогумус, що містить необхідні речовини для насичення грунтів.

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