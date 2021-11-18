Видео дня. В Киеве коммунальщик косил опавшие листья

Коммунальщик косит опавшие листья / Коллаж "Сегодня"

В Киеве заметили коммунальщика, который косил опавшие листья. Очевидцы сняли происходящее на районе Нивки на камеру.

Видео появилось в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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На кадрах видно, что коммунальщик косит груду опавших листьев. Это уже не первый случай в столице, когда коммунальщики так делают.

Что делать с опавшими листьями

С осени этого года город начали перенаправлять опавшие листья на мощности для переработки его в биогумусс помощью специальных червей.

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Этапность превращения листьев:

складирование;

обработка раствором и ферментация;

переработка на гумус.

Для этого применяется технология производства компоста и его переработки посредством вермикультивирования. Она осуществляется посредством использования красных кольцевых червей, которые съедая органические отходы, перерабатывают его в биогумус, содержащий необходимые вещества для насыщения почв.

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