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Можливе вбивство. У Києві знайшли мертвим колишнього суддю Сергія Зінченка

Юлія Гаврилюк
23 листопада, 17:15
У поліції вважають це самогубством. Інших деталей у відомстві не озвучили

Колишнього суддю Солом'янського районного суду Києва Сергія Зінченка знайшли мертвим / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві знайдено мертвим колишнього суддя Солом'янського суду Сергія Зінченко.

Про це "Українським Новинам" повідомили в поліції.

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У поліції вважають це самогубством, але адвокат Лариса Криворучко вважає, що Зінченка застрелили

"Це сталося у четвер, 18 листопада. Шевченківський район, вулиця Лук'янівська. Попередньо йшло як самогубство", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на початку 2017 року Зінченка затримали під час отримання хабаря у розмірі $22 тис. Отриманий хабар він повинен був передати посадовим особам Міністерства юстиції України за сприяння у знятті арешту з приміщення, яке перебувало у заставі банку.

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Не перший випадок

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