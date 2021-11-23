Можливе вбивство. У Києві знайшли мертвим колишнього суддю Сергія Зінченка

Колишнього суддю Солом'янського районного суду Києва Сергія Зінченка знайшли мертвим / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві знайдено мертвим колишнього суддя Солом'янського суду Сергія Зінченко.
Про це "Українським Новинам" повідомили в поліції.
У поліції вважають це самогубством, але адвокат Лариса Криворучко вважає, що Зінченка застрелили
"Це сталося у четвер, 18 листопада. Шевченківський район, вулиця Лук'янівська. Попередньо йшло як самогубство", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що на початку 2017 року Зінченка затримали під час отримання хабаря у розмірі $22 тис. Отриманий хабар він повинен був передати посадовим особам Міністерства юстиції України за сприяння у знятті арешту з приміщення, яке перебувало у заставі банку.
Не перший випадок
- У селі Погреби Київської області знайдено мертвим суддю Печерського суду Віталія Писанця.
- У Києві 16 жовтня виявили мертвим 60-річного дипломата. ТСН передає, що в Мережі поширилися чутки про можливу насильницьку смерть дипломата.
- У Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого мера Павлова.
- У Києві помер депутат Поляков. Він сів у таксі, зненацька йому стало погано, і він помер – його не змогла відкачати навіть швидка допомога. За результатами розтину тіла, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам докладніше про причину смерті нардепа.
Читайте також:
- Зник і не виходив на зв'язок. Замдиректора Львівського історичного музею знайшли мертвим.
- У Сумах на очах у дружини застрелили представника "Правого сектору".