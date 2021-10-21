Все про подорожчання проїзду в Києві: коли піднімуть ціни і на скільки

Перевізники просять збільшити вартість проїзду / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Києва знову заявила про намір підвищити вартість проїзду в міському транспорті. Тема жваво обговорювалася влітку цього року, але зараз назріла з новою силою. Нагадаємо, тоді вартість проїзду пропонували підвищити до 20-25 гривень.

Сайт "Сьогодні" поспілкувався з першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником.

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На скільки подорожчає вартість проїзду, які запити у перевізників – "Київського метрополітену" і "Київпастрансу"?

- Перевізники просять збільшити вартість проїзду більш ніж на 20 гривень. Але такої вартості однозначно не буде. Ми у будь-якому разі будемо вивчати їх розрахунки. Набір складових такий: чи зможуть містяни платити такі суми, чи зможе бюджет підтримати перевізників так, як ми це робимо зараз.

Чому раптово назріло питання з подорожчанням вартості проїзду?

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- Відбулася фінансова накладка з вартістю опалення. Не піднімаючи вартості опалення для киян, ми будемо змушені дотувати теплоенергетичний комплекс міста. А це означає, що іншого виходу, як перегляд тарифів на проїзд у міському транспорті, у нас просто немає.

Але остаточних розцінок за проїзд ще немає? Тариф буде менший, ніж 20 гривень?

- Однозначно. Він точно не буде 20 гривень.

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Великі витрати

Раніше експерти пропонували підвищувати вартість проїзду в транспорті Києва поступово, наприклад, двічі на рік по 2 або 3 гривні. Це можливо?

- Це вже економіка. Ми зараз повинні зробити економічні розрахунки, щоб зрозуміти, як виводити наші транспортні підприємства зі збитків. Все потрібно рахувати. А поступове підняття вартості проїзду накладає на міський бюджет додаткові витрати.

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Коли готуватися?

Якщо проїзд у Києві подорожчає, то це буде не раніше березня місяця? Адже треба провести громадські слухання...

- Можу сказати, що проїзд у міському транспорті подорожчає точно не цього року. Думаю, це станеться на початку наступного року.

Золота електричка

Нова вартість проїзду в метрополітені та наземному транспорті буде відрізнятися?

- Вартість перевезень пасажирів у метро і в наземному транспорті істотно не відрізняється. З огляду на те, що ми точно не будемо встановлювати ті тарифи, які просять транспортники. Єдине, що у нас вибивається із загального рівня – це вартість проїзду в міській електричці. Собівартість проїзду для одного пасажира становить понад 71 гривню, а сьогодні пасажири катаються в електричці, купуючи квитки від 6,21 грн.

Обіцяє гнучкі знижки

Пільги та знижки на проїзд зміняться після подорожчання?

- Ні. Пільги всі збережуться, хоча це і додаткові витрати з бюджету. Містянам буде запропонована гнучка і зрозуміла система проїзних, які дозволять людям економити. Можу сказати, що проїзд по проїзному буде дешевшим, ніж одноразова поїздка в транспорті.

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