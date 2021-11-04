Все в диму. У Києві палає ресторан — фото з місця

Заклад палає на проспекті Перемоги/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно горів житловий будинок, палає ресторан. Що стало причиною пожежі — невідомо.

Про це повідомляє dtp.keiv.ua.

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Деталі пожежі

Ресторан горить на проспекті Перемоги. За даними соцмереж, це заклад під назвою "Mamamia". Нині на місці інциденту працюють рятувальники. Інформації про постраждалих на разі немає.

Рятувальники намагаються загасити вогонь/Фото: Telegram: Київ оперативний

Причина пожежі в закладі — невідома/Фото: Telegram: dtp.kiev.ua

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Пожежа на Закарпатті

У селі Плоский Потік Закарпатської області сталася пожежа у житловому будинку. Унаслідок цього загинули 62-річна жінка та її 4-річний онук. Відомо, що хлопчик гостював у будинку жінки.

За попередньою інформацією, причиною пожежі могло стати несправне пічне опалення. Точну причину займання встановлять після проведення експертиз. У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з позначкою "нещасний випадок").

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