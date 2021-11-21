Викинув з маршрутки посеред дороги: шокуючі деталі інциденту у Києві (відео)

Сім'я звернулася до поліції. Колаж "Сьогодні"

У Києві пасажирка вдарилася у маршрутці та знепритомніла. А водій замість надання першої допомоги висадив і просто виїхав. Життя жінки буквально врятували перехожі: якби вони вчасно не викликали швидку, могла б статися трагедія. Що ж загрожує водієві та хто має виплатити компенсацію – Дар'я Трунова з'ясовувала.

Подробиці

Вже на зупинці жінка знову знепритомніла. Врятувало те, що перехожі викликали швидку. Адже стався сильний крововилив через розрив селезінки. Якби медики приїхали згодом – навряд чи мама вижила б, каже донька постраждалої.

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"У неї міг би бути летальний кінець, якби не допомогли молоді люди. При операції біла видалена селезінка і викачали близько 2 літрів крові", – каже Оксана, донька постраждалої.

Третій день шістдесяти-трирічна жінка у лікарні. Весь час на знеболюючих. Водій так і не погодився допомогти. Його розшукав син постраждалої, але він провини не визнає.

Син знайшов цього водія, він відповів, що його підрізали. Але це також не відповідь. Він своєї вині не визнає. Намагалися знайти водія та ми. Кілька годин шукали за фото, але марно. Водії цього маршруту кажуть: і свого колегу не бачили і про ситуацію не чули.

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"Я такого не чув. не чули нічого? Діти постраждалої вимагатимуть компенсації від водія. Кажуть, на лікування вже витратили чимало. А попереду ще реабілітація. Їхня мама на пенсії, тому всі оплачують вони", – каже Оксана, донька постраждалої.

Лікування обійшлося 15 тисяч гривень лише за 2 дні. Сім'я звернулася до поліції. Там розпочали розслідування за статтею порушення правил дорожнього руху. При цьому покарання може зазнати не лише водій, а й інші пасажири маршрутки, бо ніяк не відреагували, каже юрист.

"Ця ситуація передбачена кримінальним кодексом. Це стаття, яка передбачає відповідальність за залишення особи в небезпеці. Може каратися позбавленням волі на строк до 8 років. А ось гроші має відшкодувати перевізник. Але це тільки в тому випадку, якщо провину водія доведуть. Пасажирка має довести. Як варіант – хоча б надати квиток, який у столичних маршрутах найчастіше ніхто не видає. Сама ж компанія-перевізник на дзвінки сьогодні не відповідає", – сказав юрист Ростислав Кравець.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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