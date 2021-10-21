У Києві мікроавтобус на швидкості збив поліцейського (фото)

У Києві, де нещодавно двірник пограбував пенсіонерку, водій мікроавтобуса збив патрульного поліцейського.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Луговій, неподалкік ТРЦ Караван.

"Патрульні стояли в першій смузі руху, оформляючи порушення ПДР. І тут мікроавтобус вирішив об'їхати тягучку правою смугою, не знижуючи швидкості. Пізно помітив поліцейського і збив його", — йдеться в повідомленні.