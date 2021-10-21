У Києві мікроавтобус на швидкості збив поліцейського (фото)

У Києві, де нещодавно двірник пограбував пенсіонерку, водій мікроавтобуса збив патрульного поліцейського.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Деталі інциденту
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Луговій, неподалкік ТРЦ Караван.
Далі по темі
"Патрульні стояли в першій смузі руху, оформляючи порушення ПДР. І тут мікроавтобус вирішив об'їхати тягучку правою смугою, не знижуючи швидкості. Пізно помітив поліцейського і збив його", — йдеться в повідомленні.
Стан постраждалого
Патрульного поліцейського із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Всі деталі інциденту з'ясовуватиме слідчо-оперативна група.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху — 34% аварій;
- порушення правил маневрування — 22%;
- порушення правил проїзду перехресть — 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції — 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході — 6%;
- п'яне водіння — 5%.
Читайте також
- Під Києвом у ДТП постраждали шестеро іноземців. Автобус врізався у вантажний автомобіль.
- Під Одесою в результаті аварії загинули три людини. Крім того, вісім людей постраждали.