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У Києві мікроавтобус на швидкості збив поліцейського (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
21 жовтня, 20:55
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Водій транспортного засобу не побачив патрульного поліцейського
ДТП сталася неподалік ТРЦ Караван/Колаж: Сьогодні
ДТП сталася неподалік ТРЦ Караван/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно двірник пограбував пенсіонерку, водій мікроавтобуса збив патрульного поліцейського.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Деталі інциденту

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Луговій, неподалкік ТРЦ Караван.

"Патрульні стояли в першій смузі руху, оформляючи порушення ПДР. І тут мікроавтобус вирішив об'їхати тягучку правою смугою, не знижуючи швидкості. Пізно помітив поліцейського і збив його", — йдеться в повідомленні.

Автомобіль на швидкості збив поліцейського/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua
Автомобіль на швидкості збив поліцейського/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua

Деталі інциденту з'ясовуватиме слідчо-оперативна група/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua
Деталі інциденту з'ясовуватиме слідчо-оперативна група/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua

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Стан постраждалого

Патрульного поліцейського із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Всі деталі інциденту з'ясовуватиме слідчо-оперативна група.

У правоохоронця — черепно-мозкова травма/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua
У правоохоронця — черепно-мозкова травма/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua

Водій пізно побачив поліцейського/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua
Водій пізно побачив поліцейського/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху — 34% аварій;
  • порушення правил маневрування — 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть — 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції — 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході — 6%;
  • п'яне водіння — 5%.

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