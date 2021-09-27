Вся риба подохла, а раки виповзають на берег: екологічне лихо на Оболоні

Користувачі соцмережі відзначили, що мор риби в цьому озері фіксують уже не перший раз. Колаж: "Сьогодні"
У Києві на Оболонському озері Опечень (Андріївське) стався мор риби і раків. Кияни підозрюють одне з підприємств або "гаражників".
Про це повідомляє група в Facebook Життя Оболонського району.
"У воду злили якусь погань: подохла риба, навіть раки полізли з дна і виповзають на берег. Постаралося або одне з підприємств або "гаражники", – йдеться в повідомленні.
У коментарях під публікацією користувачі соцмережі відзначили, що мор риби в цьому озері фіксують уже не перший раз.
У Києві горить озеро на Позняках
Раніше ми повідомляли, що в Києві спалахнуло озеро Лебедине на Позняках. Поблизу озера розташована вулиця Бажана, зовсім поруч — багатоповерхівки.
На відео видно, що вогонь поширюється дуже швидко. Ймовірно, горить сухий очерет.