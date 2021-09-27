Вся риба подохла, а раки виповзають на берег: екологічне лихо на Оболоні

Користувачі соцмережі відзначили, що мор риби в цьому озері фіксують уже не перший раз. Колаж: "Сьогодні"

У Києві на Оболонському озері Опечень (Андріївське) стався мор риби і раків. Кияни підозрюють одне з підприємств або "гаражників".

Про це повідомляє група в Facebook Життя Оболонського району.

"У воду злили якусь погань: подохла риба, навіть раки полізли з дна і виповзають на берег. Постаралося або одне з підприємств або "гаражники", – йдеться в повідомленні.

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Через екологічне лихо раки виповзають на берег озера

У коментарях під публікацією користувачі соцмережі відзначили, що мор риби в цьому озері фіксують уже не перший раз.

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Замор риби в Оболонському озері

У Києві горить озеро на Позняках

Раніше ми повідомляли, що в Києві спалахнуло озеро Лебедине на Позняках. Поблизу озера розташована вулиця Бажана, зовсім поруч — багатоповерхівки.

На відео видно, що вогонь поширюється дуже швидко. Ймовірно, горить сухий очерет.