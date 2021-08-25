Чоловіка, який облив фарбою себе і флагшток у КМДА, судитимуть за неповагу до суспільства

Причини, що змусили чоловіка облити флагшток, поки невідомі / Колаж "Сегодня"
Прокуратура Києва повідомела про підозру чоловіку, який на День Незалежності облив червоною фарбою себе та флагшток, встановлений біля будинку Київської міської державної адміністрації.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Поки неясно, чому чоловік вибрав КМДА в якості місця для свого протесту / Фото Прокуратури Києва
"Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2021 приблизно о 13 год. 00 хв. невідомий чоловік, знаходячись біля будівлі Київської міської державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, облив себе та флагшток червоною фарбою, пояснивши свої дії тим, що так він хотів привернути увагу суспільства. Правопорушника затримали на місці події", – сказано у повідомленні.
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Затриманим виявився 34-річний уродженець Запорізької області. Проти чого саме він протестував наразі невідомо.
Йому повідомлено про підозру за фактом вчинення хуліганських дій, а саме пошкодження флагштоку біля будівлі КМДА. Стаття 296 КК України, за якою висунуто обвинувачення, трактується Верховним Судом України, як "умисні грубі порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом". Це правопорушення карається штрафом, або обмеженням волі на строк від 6 місяців до 5 років.
Одинокі протести
В Україні нерідкість одинокі протести. Але іноді вони дуже радикальні.
- 11 жовтня 2020 року в Києві 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, надівши мундир з бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики уряду.
- В Тернопільській області у 2020 році чоловік підпалив себе через пенсії – чоловік облив бензином і підпалив себе прямо посеред Центру зайнятості.
- На початку цього року у Херсоні хлопець підпалив себе під будівлею обласного управління Госгеокадастра. Його госпіталізували з опіками.