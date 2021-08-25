Чоловіка, який облив фарбою себе і флагшток у КМДА, судитимуть за неповагу до суспільства

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Йому повідомлено про підозру за фактом вчинення хуліганських дій, а саме пошкодження флагштоку біля будівлі КМДА. Стаття 296 КК України, за якою висунуто обвинувачення, трактується Верховним Судом України, як "умисні грубі порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом". Це правопорушення карається штрафом, або обмеженням волі на строк від 6 місяців до 5 років.