Облившего краской себя и флагшток у КГГА мужчину будут судить за неуважение к обществу

Причины, заставившие мужчину облить флагшток, пока неизвестны / Коллаж "Сегодня"
Прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине, который на День Независимости облил красной краской себя и флагшток, установленный возле здания Киевской городской государственной администрации.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры .
Пока неясно, почему мужчина выбрал КМДА в качестве места для своего протеста / Фото Прокуратуры Киева
"Досудебным расследованием установлено, что 24.08.2021 примерно в 13 час неизвестный мужчина, находясь возле здания Киевской городской государственной администрации по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36, облил себя и флагшток красной краской, объяснив свои действия тем, что так он хотел привлечь внимание общества. Правонарушитель был задержан на месте происшествия ", – говорится в сообщении.
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Задержанным оказался 34-летний уроженец Запорожской области. Против чего именно он протестовал, пока неизвестно.
Ему сообщили о подозрении по факту совершения хулиганских действий, а именно повреждения флагштока у здания КГГА. Статья 296 УК Украины, по которой предъявлено обвинение, трактуется Верховным Судом Украины, как "умышленные грубые нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом". Это правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.
Одиночные протесты
В Украине не редкость одиночные протесты. Но иногда они очень радикальные.
- 11 октября 2020 года в Киеве 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Никитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил самосожжение на Майдане Независимости в знак протеста против политики правительства.
- В Тернопольской области в 2020 году мужчина поджег себя из-за пенсии – мужчина облил бензином и поджег себя прямо посреди Центра занятости.
- В начале этого года в Херсоне парень поджег себя у здания областного управления Госгеокадастра. Его госпитализировали с ожогами .