Загодували до смерті? У Києві знайшли двох мертвих лебедів (фото)

У столиці загинуло одразу два лебеді / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 16 лютого знайшли двох мертвих птахіву Дніпрі. Інцидент стався на Дніпровській набережній.

Про це повідомляє Київ без цензури у Telegram.

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"Знайшли другого мертвого лебедя. Обидва мертві птахи знаходяться у воді за 100 м один від одного", – пишуть у Мережі.

Поки що невідомо від чого померли птахи / Фото: Киев без цензуры

Нагадаємо, лебеді, що живуть у дикій природі, та птахи, що мешкають у паркових ставках, харчуються однаковою їжею. Підгодовувати їх не треба. Вони самі знайдуть на водоймі чи березі необхідний їм корм. Часто відвідувачі парку дають птахам хліб. Лебеді охоче його їдять. Фахівці попереджають, що хлібом годувати птахів не рекомендують.

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Де ще можна погодувати птахів у Києві?

Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться правіше від входу на ВДНГ (ст. метро "Виставковий центр").

Качки ж уподобали більше місць:

озеро Сонячне;

озеро Тельбін;

Фонтан-пам'ятник біля монумента "Батьківщина-мати";

Озеро у Відрадному парку;

Йорданське озеро на Оболоні;

Китаївські ставки в парку "Феофанія";

Парк Партизанської слави.

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