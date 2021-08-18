Заплатіть за сумку! Чому в Київському метрополітені речі міряють рулеткою

Станція столичної підземки. Фото: колаж "Сьогодні"

У період відпусток пасажири Київського метрополітену частіше стикаються з проблемою провезення великих дорожніх сумок. Побачивши пасажира з великим багажем, контролер біля турнікетів відразу встає, дістає з кишені рулетку і вимірює сумку пасажира.

Жінка з рулеткою

Іноді це закінчується скандалами між контролером і пасажиром, який відмовляється платити за перевіз сумки.

"Ми поспішали на потяг і зайшли із сумкою середніх розмірів на станцію "Позняки". Жінка-контролер відразу пожвавилася, побачивши сумку, і зупинила нас. І почала рулеткою її вимірювати. Після цього сумно зітхнула і сказала: "Проходите, з вашої сумкою все гаразд". Я б не звернув на це уваги, якби ми не поспішали на потяг. Але щоб не затримуватися тут, був готовий все оплатити", – розповів нам Олександр, житель Позняків.

Але часто подібні вимірювання біля турнікетів не закінчуються так мирно, особливо якщо пасажир-пенсіонер везе величезну сумку. Якщо багаж перевищує допустимий розмір, пасажира просять сплатити за нього вартість однієї поїздки – 8 гривень, а якщо сумок дві, то і 16 гривень. Такими грошима пенсіонери не розкидаються. Ось тоді й починається скандал на станції.

Турнікети в столичній підземці. Фото: "Сьогодні"

Такі правила

У Київському метрополітені пояснили, чому так відбувається.

"Безкоштовно пасажир може провозити багаж, обсяг якого до 120 см за сумою всіх розмірів. Якщо сумка дуже велика, пасажир повинен сплатити за провезення багажу вісім гривень. Також можна перевозити речі, довжина яких не перевищує двох метрів, наприклад скутери, самокати, але окремо оплачувати їх перевезення", – повідомили сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Там запевняють, що масових конфліктів через сумки немає, а всі вимоги прописані в правилах користування метрополітеном.

Що можна везти безкоштовно

Пасажирам дозволяється безкоштовне перевезення:

ручної поклажі;

контейнерів і кліток, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 120 см;

дитячих візочків, крісел колісних, палиць, милиць, ходунків та інших засобів, якими користуються маломобільні групи населення;

музичних інструментів у чохлах або належному пакованні;

спортивного спорядження (лиж, санок, ковзанів, велосипедів тощо) в чохлах або належному пакованні.

Що заборонено перевозити в метро

Також у Київському метрополітені нагадали, що заборонено перевозити в підземці:

речі, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 200 см;

контейнери і клітки, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 см;

рулони діаметром більше як 15 см і завдовжки понад 170 см;

довгомірні предмети (серед них дерева, рослини, садовий інвентар, рибальські снасті тощо) понад 220 см;

речі, які можуть забруднити або травмувати пасажирів, пошкодити або зіпсувати споруди, пристрої й устаткування метрополітену;

пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні та їдкі речовини, газові й кисневі балони;

тварин (крім собак-поводирів), птахів без спеціальних контейнерів або кліток;

багаж на візках (за винятком сумок-візків, валіз і сумок на колесах, габаритні розміри яких за сумою вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 200 см).

Раніше ми писали, що в Київському метрополітені за порушення карантину покарали майже 2,5 тис. пасажирів.

Нагадаємо, що в київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення до пасажирів. Виявилося, що це соціальний перформанс до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів, який відзначають 1 серпня.