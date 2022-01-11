Запам'ятає надовго: під Києвом водій автомобіля жорстоко провчив автокрадія (відео)

На місце інциденту викликали правоохоронців/Колаж: "Сьогодні"

У Київській області зловмисник потрапив до лікарні, коли намагався пограбувати автомобіль. Під час крадіжка до чоловіка підійшов власник транспортного засобу.

Про це повідомляє Telegram канал "Київ оперативний".

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"На парковці біля будівництва Індустріального парку, який розташований на Житомирській трасі, якийсь неадекват розбив скло в машині та хотів в неї залізти, але не встиг... Підбіг власник авто і кілька разів пояснив, що так робити не можна. Після "пояснень" злодюжку забрала швидка", — йдеться в повідомленні.

Як саме власник автомобіля покарав зловмисника — не відомо. Однак на кадрах з відео видно, покарання з боку водія було настільки суворим, що відвозити в медустанову автокрадія довелося на ношах мало не без свідомості. На місце події, крім медиків, приїхали також патрульні поліцейські.

Злочинність в Україні

Як пише Wikipedia, рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

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Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоєно 592 604 злочини, то у 2020 році — 335 000, серед них вбивств — 1326.

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