Пов'язав і вкрав велику суму. У Києві чоловік пограбував пенсіонерку (фото)

У Києві затримали чоловіка за пограбування пенсіонерки. Зловмисник проник до квартири 83-річної жінки, зв'язав її і забрав 42 000 гривень та майже 2000 євро.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.
Як виявилося, на вулиці Вадима Гетьмана пенсіонерку пограбував місцевий двірник, який проник в квартиру, зірвавши дверний ланцюжок.
Далі по темі
"Ми встановили, що зловмисник напідпитку проник до помешкання знайомої та почав вимагати у неї гроші. І хоча жінка зізналася, де лежать заощадження, правопорушник зв’язав їй руки мотузкою та запхав у рот ганчірку. Поки нападник шукав гроші, пенсіонерка скористалася моментом та вибігла на сходовий майданчик, де почала кликати на допомогу. У результаті зловмисник схопив 42 000 гривень і майже 2 000 євро та втік", – розповів начальник Солом'янського управління поліції Іван Жук.
Особистість встановили
Поліцейські розшукали і затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий 41-річний уродженець Житомирської області.
Під час обшуку в його будинку вилучили речові докази: гроші, мобільний телефон, банківську картку і документи потерпілої.
"Розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру та направили клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років в’язниці", – додав Іван Жук.
Читайте також:
- В Дніпрі на пляжі у підлітка, який знаходився у воді, вкрали сумку з печивом. Чоловіка затримали правоохоронці.
- В українських містах-мільйонниках – справжнє засилля кишенькових злодіїв. Так, в київському підземному переході дівчину обікрали за 30 секунд. З її рюкзака витягли всі цінності (гроші, картки, паспорт, гаманець), а вона цього навіть не відчула.