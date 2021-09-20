Заборонили справляти нужду: у Києві з'явилися знаки-попередження з погрозами

У Деснянському районі столиці з'явилися цікаві знаки / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителям Києва заборонили справляти малу нужду на Троєщині. Сьогодні, 20 вересня, там з'явилися таблички із загрозливими малюнками.

Фото опублікував "Киев Сейчас" у Telegram.

Напевно, знак поставили в одному з найбільш відвідуваних місць, бо людям просто набридло терпіти таке неподобство.

"Дуже зрозумілий знак з'явився на Троєщині", – пишуть у Мережі.

Внизу на червоному тлі розміщена картинка, на якій зображені ножиці. Мабуть, це натяк на "розправу" з тим, хто не дослухається.

На табличці зображений чоловік, який справляє нужду / Фото: Киев Сейчас

У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" сайту "Сьогодні" повідомили, що таблички не їхні. Мабуть, незвичайні покажчики встановили власники цієї території на Троєщині, яким остогидло, що їхню територію перетворюють на громадський туалет.

Що кажуть у Мережі

Одні користувачі інтернету підтримують таку ініціативу, інші – обурюються.

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"Якби були туалети, як раніше, то і не ходили б у кущі", – пише Ірина Вакуленко.

Містяни пишуть, що навіть у центрі доводиться іноді бачити, як люди "бігають з потреби в кущі".

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"Дійсно, для будь-яких собак можна вивести під дерево пос**ти, а людина мусить або під себе або (***) зайнятися пошуком туалету", – написав Едвард Бєлкін.

Як визначили з фото, найімовірніше, таблички поставили на вулиці Миколи Закревського.

"Краще б вказали напрямок на туалет... Болюче місце всіх українських міст – громадські туалети..." - каже користувач Дмитро.

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