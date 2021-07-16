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Гроші не пахнуть. У "Київводфонді" вкрали 7 млн грн виділених на ремонт громадських туалетів

16 липня 2021 16:16

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Правоохоронці вилучили документацію з суб’єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності

Обшуки провели у приміщеннях "Київводфонду", а також за місцем проживання його директора / Фото: колаж "Сьогодні"

Обшуки провели у приміщеннях "Київводфонду", а також за місцем проживання його директора / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 16 липня, Київська міська прокуратура провела обшуки у КП "Київводфонд". Співробітників підозрюють розкрадання 7 млн грн державних коштів, які виділили на придбання товарів та виконання робіт з капітальних ремонтів бюветних комплексів та громадських вбиралень.

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Про це повідомляє пресслужба.

"Прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва спільно з ГУ ДФС у м. Києві 16.07.2021 проведено обшуки у приміщеннях Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства "Київводфонд" в рамках кримінального провадження щодо привласнення державних коштів в особливо великих розмірах", – йдеться у повідомленні.

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Гроші не пахнуть. У "Київводфонді" вкрали 7 млн грн виділених на ремонт громадських туалетів
Обшуки провели у приміщеннях "Київводфонду", а також за місцем проживання його директора / Фото: колаж "Сьогодні"

Під час обшуків у службових приміщеннях комунального підприємства, а також за місцем проживання його директора, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах між СВКП "Київводфонд" із суб’єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

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Кримінальне провадження розслідується за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Раніше ми повідомляли, що у головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал" співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки.

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