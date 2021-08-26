"Застукал" дружину в ліжку з одним і мало не вбив: в Київській області оголосили підозру ревнивцеві

Ревнивця затримали, потерпілий в реанімації. Фото: колаж "Сьогодні"

У селищі Качали (Київська область) чоловік через ревнощі ледь не убив знайомого. Він "застукав" його зі своєю дружиною.

Про це повідомляє ГУ Нацполіція Київської області в Facebook.

Про подію повідомив в поліцію лікар, так як в місцеву лікарню селища Бородянка доставили чоловіка з колото-різаними ранами грудей і живота.

"Житель селища Качали повернувшись додому виявив відсутність своєї дружини. Чоловік вирушив її шукати по селищу. Зайшовши до будинку товариша, чоловік виявив дружину у ліжку в його обіймах", – йдеться в повідомленні.

Розлютившись, 36-річний чоловік схопив стамеску і завдав коханцеві чотири удари в груди і живіт. В даний час потерпілий знаходиться в реанімації.

Сліди крові на ліжку. Фото: Нацполіція області

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Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України та повідомили йому про підозру по ч.2 ст. 15 (замах на злочин) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Статистика вбивств в Україні

Кримінальний кодекс України 2001 року класифікує злочину за ступенем тяжкості: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних з 1994 по 2000 роки, перевищила 200 тисяч. З 2001 по 2015 роки рівень тяжких та особливо тяжких злочинів становив 45,3% на 10 тисяч населення країни.

Зростання злочинності фіксувався в 1993-2003 роках: у 1992 році було скоєно 3679 вбивств і замахів, а пізніше ця цифра зросла до 4,5 тисяч на рік. Відносно спокійними були 2007-2012 роки, коли кількість вбивств і замахів не перевищувало 2,9 тисяч на рік. У 2013 році в країні було зафіксовано 7188 випадків убивств і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть; в 2014 році – понад 12 тисяч.

А до кінця серпня 2020 року було зафіксовано 4523 таких злочини в країні.

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