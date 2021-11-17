Чи чекати тепла? У Києві оновили прогноз погоди (мапа)

Погода в Києві на 18 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 18 листопада, у Києві буде хмарно, а також пройде мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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У столиці зросте хмарність. Увечері буде дощ, на півночі Київщини буде мокрий сніг.

Вдень температура повітря підніметься максимум до 3 градусів тепла. Вночі температура повітря опуститься до 5 градусів морозу.

Погода в Україні на 18 листопада. Фото: Наталії Діденко

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Аномалія у Києві

У столиці у листопаді знову зацвіли каштани. Очевидці помітили аномалію на Оболоні та Теремках.

"Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А на наступний рік навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", – пишуть у Мережі.

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