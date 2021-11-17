Ждать ли тепла? В Киеве обновили прогноз погоды (карта)

Погода в Киеве на 18 ноября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 18 ноября, в Киеве будет облачно, а также пройдет мокрый снег и дождь.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
В столице вырастет облачность. Вечером пройдет дождь, на севере Киевщины будет мокрый снег.
Днем температура воздуха поднимется максимум до 3 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов мороза.
Погода в Украине на 18 ноября. Фото: Наталии Диденко
Аномалия в Киеве
В столице в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.
"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", — пишут в Сети.
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