Житель Києва до смерті побив чоловіка на АЗС: його затримали на місці

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві повідомили про підозру місцевому жителю, який до смерті побив чоловіка. Він кілька разів ударив незнайомця, через конфлікт з працівником АЗС. У результаті потерпілий помер до приїзду "швидкої", а порушника на місці події затримали правоохоронці. За скоєне йому загрожує до десяти років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

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На території автозаправки на проспекті Романа Шухевича помер 45-річний чоловік. Потерпілий отримав смертельні травми під час конфлікту з пасажиром таксі.

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"Напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав "швидку". Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка", – розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов.

Що загрожує чоловікові

Поліцейські затримали підозрюваного на місці події. Ним виявився киянин, 1995 року народження.

"Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого", - зазначив капітан поліції.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі чоловік жорстоко побив жінку в магазині. У МВС відреагували.

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