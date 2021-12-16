Зима скасовується. Синоптики оновили прогноз погоди у Києві (карта)

Погода в Києві на 17 грудня/Колаж "Сьогодні"
У Києві завтра, 17 грудня, буде прохолодна та волога погода.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У столиці прогнозують мокрий сніг, а також хмарність та вологу погоду. Стовпчики термометрів цього дня коливатимуться від 0 до 3 градусів вище за нуль.
Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років
У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.
Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.