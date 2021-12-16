Зима отменяется. Синоптики обновили прогноз погоды в Киеве (карта)

Погода в Киеве на 17 декабря/Коллаж "Сегодня"

В Киеве завтра, 17 декабря, будет прохладная и влажная погода.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В столице прогнозируют мокрый снег, а также облачность и влажную погоду. Столбики термометров в этот день будут колебаться от 0 до 3 градусов выше нуля.

Погода в Украине на 17 декабря. Фото: Наталии Диденко

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

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Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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