400 тисяч доларів. У Києві адвокат намагався обікрасти подружжя (фото)

Для передачі грошей адвокат залучив посередника, а також розробив систему паролів та умовні позначення для маскування

Зловмисник працював через посередника / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримали адвоката та його помічника, коли вони намагалися шахрайським шляхом виманити у подружжя гроші під приводом "вирішення питань". Їх упіймали на гарячому.

Про це повідомляє Київська прокуратура у Facebook.

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Так, до органу досудового розслідування звернувся чоловік із заявою про спроби невідомих осіб незаконно заволодіти їх майном.

"При цьому одразу після вчинення таких дій стосовно заявників, з ними зв’язався керівник одного з адвокатських об’єднань міста Києва, який представляв інтереси подружжя раніше. Він повідомив про свою обізнаність щодо наявних проблем подружжя та запропонував свої послуги, відрекомендувавши себе, як найкращого адвоката у спорах зазначеної категорії", – йдеться у повідомленні.

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Адвокат запевняв їх у намірі слідчих притягнути їх до кримінальної відповідальності та в обґрунтованих ризиках прийняття судами рішень не на їхню користь.

"Також, він зазначав, що вирішення судових спорів та закриття кримінальних проваджень у законний спосіб займе понад 3 роки. Таким чином, створивши своїми діями та заявами уяву у подружжя про фактичну неможливість вирішення їх проблем у законний спосіб, 31-річний юрист запропонував своїм клієнтам передати йому у власність дві квартири у центрі Києва або надати 400 тисяч доларів США за вирішення їх питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах", – додають у прокуратурі.

Як вони попалися

Для передачі грошей адвокат залучив посередника, а також розробив систему паролів та умовні позначення для маскування своїх дій.

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Після отримання 400 тисяч доларів США правоохоронці затримали адвоката та посередника у порядку ст. 208 КПК України.

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