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Як працюватиме транспорт у Києві для нещеплених від COVID-19: відповідь КМДА

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
25 жовтня, 13:31
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Обмеження почнуть діяти, якщо столиця перейде в "червону зону" карантину
Обмеження у транспорті України. Фото: колаж "Сьогодні"
Обмеження у транспорті України. Фото: колаж "Сьогодні"

У разі, якщо Київ перейде в "червону зону" карантину, вакциновані від коронавірусу зможуть користуватися громадським транспортом. Що стосується нещеплених – поки питання вирішується.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко на брифінгу у понеділок, 25 жовтня.

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Обмеження в Києві будуть стосуватися невакцинованих

Як розповіла Старостенко, насамперед обмеження у столиці торкнуться невакцинованих.

За її словами, ті, хто вакцинований двома дозами, зможуть вільно користуватися транспортом, місцями громадського харчування та готелями.

"Насамперед будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо роз'яснень від центральної влади, як це має бути", – зазначила Старостенко.

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В Україні водії незадоволені новими правилами перевезень
В Україні водії незадоволені новими правилами перевезень / Фото: Колаж: Сьогодні

Нові правила перевезень

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири залізничного, авіаційного та автобусного транспорту міжобласного сполучення повинні мати один з таких документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами двудозної;
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, діючий 72 години.

Обмеження не стосуються столичних міських маршруток. У них не перевіряють документи про вакцинації та ПЛР-тести.

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