Адміністратора "груп смерті" зловили в Києві

У Києві поліцейські заарештували адміністратора "груп смерті".

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Про це повідомляє Муніципальна Варта Києва в Facebook.

Куратором виявилася жінка з психічними розладами.

"Її поміщено до лікувального закладу. За весь час вона втягнула 13 підлітків, підбурюючи їх до самогубства", – йдеться в повідомленні.

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Поліція поки не прокоментувала цю інформацію.

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Нагадаємо, в Боярці в академічному ліцеї дві учениці сьомого класу отруїлися. Є підозра, що ці випадки пов'язані з небезпечними "іграми", які поширюються в інтернеті, заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Також ми писали, що поліцейські встановлюють обставини падіння 13-річної дівчинки з балкона багатоповерхівки, а також 15-річної дівчинки, яка впала з балкона 16-го поверху. Неповнолітні загинули на місці.

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