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Администратора "групп смерти" поймали в Киеве

22 февраля, 17:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Куратором оказалась женщина с психическими расстройствами

В Киеве полицейские арестовали администратора "групп смерти".

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Об этом сообщает Муниципальная охрана Киева в Facebook.

Куратором оказалась женщина с психическими расстройствами.

"Ее поместили в лечебное учреждение. За все время она втянула 13 подростков, подстрекая их к самоубийству", – говорится в сообщении.

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Полиция пока не прокомментировала эту информацию.

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Напомним, в Боярке в академическом лицее две ученицы седьмого класса отравились. Есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в интернете, заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Также мы писали, что полицейские устанавливают обстоятельства падения 13-летней девочки с балкона многоэтажки, а также 15-летней девочки, которая упала с балкона 16-го этажа. Несовершеннолетние погибли на месте.

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Киев самоубийство суицид синий кит группы смерти

Источник: Сегодня

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