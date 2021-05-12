Русский
$ 27,67
33,67
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Бетономішалка-перевертень. У Києві досі намагаються прибрати наслідки п'яного ДТП (фото, відео)

12 травня, 12:41

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Навантажена цементом машина перекинулася прямо посеред вулиці – водій був напідпитку

Раніше ми писали, що в Києві на проспекті Леся Курбаса сталася серйозна аварія. Через п'яного водія перекинулася бетономішалка. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров, на місці вже працюють рятувальники.

Реклама

На цей момент рух на вулиці ускладнений, адже проїзною частиною розлився бетон. Утворився затор протяжністю два кілометри.

Рятувальникам потрібно попередньо розрізати бочку, щоб вивантажити частину бетону і полегшити машину.

Реклама

Пізніше було прийнято рішення відрізати бочку від самої машини. Інакше підняти не вийде.

За інформацією рятувальників, кран вже їде з Борисполя. Скільки триватимуть роботи поки невідомо.

В тренді
Красиві місця: який вигляд мала б Чорнобильська зона, якби не аварія (фото)

Як покарають водія за аварію в п'яному вигляді – вирішуватимуть правоохоронці.

Реклама

Раніше ми писали, що в страшному ДТП під Рівним загинула ціла сім'я.

Нагадаємо, напередодні в Харкові на вулиці Тюринській легковик на смерть збив 70-річну жінку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Напилися і спалили бездомного живцем – нові подробиці страшного вбивства на Виноградарі
Напилися і спалили бездомного живцем – нові подробиці страшного вбивства на ВиноградаріНадзвичайні події
У Києві підліток привітав
У Києві підліток привітав "зігою" ветерана: відео (оновлено)Надзвичайні події
Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирів
Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирівУкраїна
"Господи, допоможіть": в Київській області невідомі на BMW обпоїли і викрали 14-річну (відео)Надзвичайні події
Було три вогнепали, стегно зламали – боксер Берінчик налякав участю в конфлікті
Було три вогнепали, стегно зламали – боксер Берінчик налякав участю в конфліктіБокс
У
У "Слузі народу" вимагають відставки голови ОТГ в Київській області, якого спіймали на хабарі (оновлено)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти