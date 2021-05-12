Бетономішалка-перевертень. У Києві досі намагаються прибрати наслідки п'яного ДТП (фото, відео)

Навантажена цементом машина перекинулася прямо посеред вулиці – водій був напідпитку

Раніше ми писали, що в Києві на проспекті Леся Курбаса сталася серйозна аварія. Через п'яного водія перекинулася бетономішалка. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров, на місці вже працюють рятувальники.

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На цей момент рух на вулиці ускладнений, адже проїзною частиною розлився бетон. Утворився затор протяжністю два кілометри.

Рятувальникам потрібно попередньо розрізати бочку, щоб вивантажити частину бетону і полегшити машину.

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Пізніше було прийнято рішення відрізати бочку від самої машини. Інакше підняти не вийде.

За інформацією рятувальників, кран вже їде з Борисполя. Скільки триватимуть роботи поки невідомо.

Як покарають водія за аварію в п'яному вигляді – вирішуватимуть правоохоронці.

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Раніше ми писали, що в страшному ДТП під Рівним загинула ціла сім'я.

Нагадаємо, напередодні в Харкові на вулиці Тюринській легковик на смерть збив 70-річну жінку.