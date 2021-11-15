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Більше півтонни наркотиків! Під Києвом "накрили" банду (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 листопада, 15:18
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Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 15 млн гривень

На Київщині викрили організоване злочинне угруповання. 37-річний киянин разом із трьома спільниками займалися виготовленням та збутом психотропних речовин.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Faceboоk.

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Чоловіки облаштували спеціальне приміщення на території Броварського району, де робили наркотики, зокрема амфетамін.

"Психотропи чоловіки збували через одну із служб доставок по всій території України, продавали і до республіки Польща. За 1 кілограм наркотику правили понад 48 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків вилучили 20 кілограмів готового амфетаміну, 120 літрів амфетаміну в рідкому стані, 5 кілограмів прекурсора "Фенілнітропропен", 600 літрів інших прекурсорів, а також лабораторне обладнання.

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Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 15 млн гривень.

Фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК України. За цим фактом порушено кримінальні провадження за ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.1 ст.313, ч.1 ст.317 Кримінального кодексу України.

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

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В яких областях знайшли найбільше наркотиків:

  • Дніпропетровська;
  • Харківська;
  • Донецьк.

Раніше ми повідомляли, що у Києві виявили дві міжнародні посилки, у яких із Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати із вмістом психотропних речовин.

Крім того, на Кіровоградщині викрили порушників, поширювали психотропи під виглядом пігулок для схуднення.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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