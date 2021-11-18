Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Чотири удари ножем через ревнощі: у Києві вбили чоловіка (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 листопада, 12:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мати виявила сина мертвим і повідомила поліцію

У Києві під час конфлікту чоловікові знайомий завдав чотирьох смертельних поранень. Як виявилося, це сталося через ревнощі.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.

У квартирі на проспекті Маяковського матір знайшла сина без ознак життя.

"Напередодні потерпілий в оселі розпивав спиртне у компанії чоловіка та жінки, а наступного ранку матір виявила сина мертвим. За наданими прикметами оперативники встановили особи гостей. Виявилося, що між 45-річним чоловіком і потерпілим виникла сварка через ревнощі до їхньої спільної знайомої. Під час штовханини зловмисник наніс 33-річному опоненту декілька ударів ножем у шию та груди. Ймовірне знаряддя злочину – ніж зі слідами бурого кольору – ми вилучили та направили на експертизу, а правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".

Що йому загрожує

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 110

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 листопада 1991. Вже два тижні триває страйк суддів міста Івано-Франківськ. Припинилося слухання кримінальних, цивільних, адміністративних справ...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.51

Російський рубль (₽)

0.3654

Євро (€)

30

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти