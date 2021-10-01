Справа на 20 тис. Заввідділом Київського обласного кардіологічного диспансеру судитимуть за хабар

Чоловік вимагав гроші за звільнення від військової служби за станом здоров'я

Зловмисника затримали під час передачі грошей / Фото: Колаж: Сьогодні

Завідувача відділенням Київського обласного кардіологічного диспансеру зловили на хабарі. Він вимагав гроші у хворого за те, щоб звільнити його від військової служби.

Про це повідомляє Прокуратура Києва в Facebook.

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"Громадянин звернувся до лікаря-кардіолога вищої категорії, завідувача організаційно-методичним відділом вказаної установи з приводу підтвердження діагнозу, який встановлює обмеження придатності до проходження військової служби, а також щодо видачі виписки із медичної карти стаціонарного хворого", – йдеться в повідомленні.

Заввідділом зажадав хабар в сумі 20 тис. гривень, з яких 10 тис. грн. призначалися йому (за підтвердження діагнозу), а решту грошей – нібито для передачі працівникам військового комісаріату за проставлення підпису та печатки на виписці з медкартки, яке дає право на звільнення від військової служби за станом здоров'я.

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Під час отримання другої частини грошей чоловіка затримали.

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