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Справа на 20 тис. Заввідділом Київського обласного кардіологічного диспансеру судитимуть за хабар

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 жовтня, 17:54
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Чоловік вимагав гроші за звільнення від військової служби за станом здоров'я
Зловмисника затримали під час передачі грошей
Зловмисника затримали під час передачі грошей / Фото: Колаж: Сьогодні

Завідувача відділенням Київського обласного кардіологічного диспансеру зловили на хабарі. Він вимагав гроші у хворого за те, щоб звільнити його від військової служби.

Про це повідомляє Прокуратура Києва в Facebook.

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"Громадянин звернувся до лікаря-кардіолога вищої категорії, завідувача організаційно-методичним відділом вказаної установи з приводу підтвердження діагнозу, який встановлює обмеження придатності до проходження військової служби, а також щодо видачі виписки із медичної карти стаціонарного хворого", – йдеться в повідомленні.

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Заввідділом зажадав хабар в сумі 20 тис. гривень, з яких 10 тис. грн. призначалися йому (за підтвердження діагнозу), а решту грошей – нібито для передачі працівникам військового комісаріату за проставлення підпису та печатки на виписці з медкартки, яке дає право на звільнення від військової служби за станом здоров'я.

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Під час отримання другої частини грошей чоловіка затримали.

Раніше ми писали:

  • Чиновники організували схему вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. Суми хабарів коливалися від 3 до 50 тис. доларів США за місце в залежності від району розташування.
  • В Києві затримали двох поліцейських Прилуцького РВП ГУ НП в Чернігівській області, які вимагали гроші у п'яних водіїв. Копи, погрожуючи штрафами та позбавленням прав, вимагали від 300 до 500 доларів США.
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