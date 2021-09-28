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У Києві затримали двох поліцейських, які вимагали хабара у п'яних водіїв

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 вересня, 16:50
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Затримані "працювали" з 9:00 до 11:00 ранку, а в решту часу робочого дня займалися особистими справами
Скоро зловмисникам оберуть запобіжний захід
Скоро зловмисникам оберуть запобіжний захід / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримали двох поліцейських Прилуцького РВП ГУ НП в Чернігівській області, які вимагали гроші у п'яних водіїв. Копи, погрожуючи штрафами та позбавленням прав, вимагали від 300 до 500 доларів США.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва.

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"Затримані "працювали" виключно у проміжок з 9 години по 11 годину ранку, коли місцеві мешканці, які на передодні вживали алкогольні напої ще мали ознаки алкогольного сп’яніння. Решту робочого дня правоохоронці займались особистими справами, не пов’язаними із виконанням покладених на них обов’язків", – йдеться в повідомленні.

Під час чергового вимагання 10 тисяч гривень поліцейські були затримані в порядку ст. 208 КПК України.

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У них вилучено документи, чорнові записи, а також 8 тис. доларів США.

Вилучені долари
Вилучені долари / Фото: пресс-служба прокуратуры

"Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і звернення до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу", – додають в прокуратурі.

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