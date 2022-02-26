Тримають оборону! ЗСУ відбили напад на військову частину у Києві

У Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги, поряд підірвали міст.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
Деталі
"Військові злочинці РФ атакували одну з військових частин у Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбитий", – йдеться у повідомленні.
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Раніше у мережі показали ще відео вибухів біля станції метро "Берестейська".
Бої за Київ
На вулицях Києва ведуться активні бойові дії , повідомляє Київська державна міська адміністрація. Влада переконливо просить жителів столиці зберігати спокій і бути максимально обережними.
Що потрібно робити прямо зараз:
- Якщо ви в укритті – Не покидайте його.
- Якщо ви вдома – Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.
- Прикрийтеся чимось , що завадить пораненню від уламків та куль.
- Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття .
Обстановка
- 25 лютого з'явилося багато інформації про способи наведення військами Росії ракет на українські об'єкти, які збирається знищити окупант.
- З'явилося навіть повідомлення про виявлення радіомаяка, за яким наводяться самоврядні ракети нашими блокпостами, накопиченням військової техніки.