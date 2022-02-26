Держат оборону! ВСУ отбили нападение на воинскую часть в Киеве

Российские оккупанты атаковали одну из военных частей на Проспекте Победы

В Киеве противник обстрелял воинскую часть. Коллаж "Сегодня"

В Киеве отбили атаку на воинскую часть на Проспекте Победы, рядом взорвали мост.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

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Подробности

"Военные преступники РФ атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отбито", – говорится в сообщении.

Ранее в сети показали еще видео взрывов возле станции метро "Берестейская".

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Бои за Киев

На улицах Киева ведутся активные боевые действия, сообщает Киевская государственная городская администрация. Власти убедительно просят жителей столицы сохранять спокойствие и быть максимально осторожными.

Что нужно делать прямо сейчас:

Если вы в укрытии – не покидайте его.

– не покидайте его. Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне.

– не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне. Прикройтесь чем-нибудь , что помешает ранению от осколков и пуль.

, что помешает ранению от осколков и пуль. Если вы услышите сирены воздушной тревоги — немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие.

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