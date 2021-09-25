ДТП з п'яною суддею під Києвом: розслідування стоїть 2 місяці, чиновниця все ще на роботі

У поліції кажуть, нібито ці два місяці не могли жінку – лікар-нарколог підтвердив, що в момент ДТП суддя дійсно була нетвереза

Суддя Світлана Колегаєва влаштувала ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Кадри, де нібито п'яна суддя Деснянського суду столиці потрапила в ДТП, сколихнули суспільство. Минуло два місяці, але скандальну суддю ніхто навіть не оштрафував, і вона досі працює.

"Сьогодні" дізналися, чи покарають суддю.

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Два місяці тому на Оболонській набережній Audi зніс стовп, втратив колесо і мало не злетів у Дніпро – його зупинили дерева. За кермом була суддя Деснянського райсуду Світлана Колегаєва, і як стверджували очевидці – у нетверезому стані.

Це нібито підтвердив і Драгер, але служниця Феміди наполягла на лабораторному аналізі. У всьому повинен розібратися суд.

Усе ще працює суддею

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Минуло два місяці, а в житті Світлани Колегаєвої нічого не змінилося, вона досі продовжує працювати суддею. І парадокс – розглядає адміністративні справи, у тому числі і щодо водіння в нетверезому стані.

Тільки за сьогодні має відбутися 12 судових засідань. У суді коментувати справу відмовляються, єдине кажуть – підстав відсторонювати працівницю не було.

Сама Світлана Колегаєва виправдовується: досі не покарана, бо справа не в суді. На питання – чому ж – відповіла: "Це питання до працівників поліції".

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Чи то за збігом обставин, але провадження таки відкрили, проте відразу після запиту журналістів "Сьогодні". У поліції кажуть, ці два місяці не могли знайти жінку. Підтвердили і те, що суддя за кермом була нетвереза.

"Постійно перебувала або у відпустці, або на лікарняному, її не було на робочому місці і вона не з'являлася на дуже численні наші повідомлення. Висновок лікаря-нарколога, що стан сп'яніння було ", – сказав заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як можуть покарати суддю

Згідно із законом, це – адміністративне правопорушення. Тобто – як мінімум штраф.

"Від 17 000 гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк один рік, не менше. Немає різниці – це суддя п'яна або прокурор, або директор якогось підприємства ", – заявив юрист Євген Грушовець.

Відсторонити суддю від роботи може тільки Вища Раду правосуддя. І те – тільки після офіційного звернення, самі ж вони таких справ не починають. У Вищій раді відповіли "Сегодня": документи по цій судді вже отримали.

До секретаріату Вищої ради правосуддя з стосовно ДТП надійшло дві дисциплінарні скарги, звернення в.о. начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ і звернення нардепа України.

Чи покарають Світлану Колагаеву за водіння в нетверезому стані – вирішить Оболонський райсуд столиці. Утім, дати засідання там досі не призначили.