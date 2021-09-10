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У Київській області в ДТП розбився поліцейський – подробиці

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
10 вересня, 08:08
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У загиблого залишилися дружина та чотирирічний син
Поліцейський (зліва на фото) не впорався з керуванням. Фото: колаж "Сьогодні"
Поліцейський (зліва на фото) не впорався з керуванням. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області поліцейський потрапив в ДТП і загинув. Він їхав додому з села П'ятигори в напрямку Тетієва.

Як розповіли в пресслужбі поліції області, аварія сталася ввечері 9 вересня. 31-річний дільничний офіцер поліції Анатолій Пастушенко не впорався з керуванням, з'їхав в кювет і зіткнувся з деревом.

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Капітана госпіталізували в лікарню, де від отриманих травм він помер, не приходячи до тями.

"Ми завжди пам’ятатимемо Анатолія як мужнього та самовідданого офіцера поліції, справжнього професіонала. У загиблого капітана поліції лишилась дружина та 4-річний син. Розділяємо горе від цієї важкої для усіх нас втрати. Висловлюємо ширі співчуття родичам та близьким загиблого. Світла пам'ять!" , – йдеться в повідомленні.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку.

Також нагадаємо, на Хортиці п'яний водій збив сім'ю – дитина у тяжкому стані.

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