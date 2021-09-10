У Київській області в ДТП розбився поліцейський – подробиці

У загиблого залишилися дружина та чотирирічний син

Поліцейський (зліва на фото) не впорався з керуванням. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області поліцейський потрапив в ДТП і загинув. Він їхав додому з села П'ятигори в напрямку Тетієва.

Як розповіли в пресслужбі поліції області, аварія сталася ввечері 9 вересня. 31-річний дільничний офіцер поліції Анатолій Пастушенко не впорався з керуванням, з'їхав в кювет і зіткнувся з деревом.

Реклама

Капітана госпіталізували в лікарню, де від отриманих травм він помер, не приходячи до тями.

"Ми завжди пам’ятатимемо Анатолія як мужнього та самовідданого офіцера поліції, справжнього професіонала. У загиблого капітана поліції лишилась дружина та 4-річний син. Розділяємо горе від цієї важкої для усіх нас втрати. Висловлюємо ширі співчуття родичам та близьким загиблого. Світла пам'ять!" , – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Реклама

В Одеській області в ДТП загинуло троє поліцейських, один поранений

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку.

Також нагадаємо, на Хортиці п'яний водій збив сім'ю – дитина у тяжкому стані.