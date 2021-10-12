Рух перекрито: подробиці пожежі на вулиці Костьольній в Києві (фото)

Зараз рятувальники евакуюють місцевих жителів – за попередніми даними, ніхто не постраждав

У будівлі горів дах / Фото: Колаж: Сьогодні

У Шевченківському районі столиці на вулиці Костьольній, 2-В горить 5-поверховий житловий будинок. Рух по вулиці перекрито.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

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"На місце події відразу було направлено рятувальників з найближчих Державних пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі складала 150 кв.м. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі", – пишуть в повідомленні.

Пожежники гасять загоряння / Фото: ГСЧС

О 8:14 пожежа була локалізована. Зараз здійснюється ліквідація пожежі та евакуація жителів.

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Біля будівлі зібралося багато роззяв / Фото: Сьогодні

Зараз на місці працює 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 39 людина особового складу підрозділів Головного управління.

На місці ніхто не постраждав, але медики чергують / Фото: Сьогодні

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Причина виникнення пожежі встановлюється.

Відзначимо, що в зв'язку з НП рух по вул. Костьольній перекрито в обидва боки.

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 6 жовтня, відбулося 412 пожеж, п'ять чоловік померли у вогні. А з початку року сталося 60 784 загоряння, 1168 чоловік загинули, 1012 – постраждали.

Найбільше загорянь – 20 329 – було в житлових секторах.

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