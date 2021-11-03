"Це сюр!" Лікар-інфекціоніст не може доїхати до COVID-хворих через марш антивакцинаторів у Києві

Лікар-інфекціоніст Станіслава Гапонова поскаржилася, що не може доїхати на роботу до лікарні через марш антивакцинаторів у Києві. Через акцію в столиці величезні затори.
Про це лікар написала у Facebook.
Гапонова 1,5 години простояла у заторах через перекритий мітингувальниками центр міста.
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"Спочатку не повірила своїм очам. Придивилася – дійсно. Сотні молодих працездатних людей вийшли вранці робочого дня на мітинг проти вакцинації. Це сюр. Я, інфекціоніст, не можу доїхати на свій прийом, де я лікуватиму людей від ковіду, а деяких відправлятиму в стаціонар, бо мені перекрили дорогу антивакцинатори", – написала лікарка.
Вона додала, що її батькові 80 років і він чекає на вакцинацію третьою дозою. Тоді як тридцятирічні люди "живуть з уявленнями з кам'яного віку".
Марш та його вимоги
У Києві сьогодні відбувається акція противників вакцинації проти коронавірусу. Серед гасел – "За відновлення правопорядку в Україні!", "За заборону примусової медицини!", "За належну освіту наших дітей!", а також "Скажи ні COVID-фашизму".
Серед вимог:
- Скасування карантину та примусової вакцинації.
- Створення народної комісії для моніторингу.
- Заклики розпочати розслідування та дізнатися, чим вакцинують людей.
Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків
Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли. Перекрито такі місця:
- вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")
- пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)
- перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний
- перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")
- перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська
- перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецької
- вул. Паркова, 35.
Раніше ми писали:
- У Харкові 3 листопада люди вийшли на протест проти вакцинації від COVID. Це вже третє місто, де проходить мітинг.
- Уколовся "Супутником" і увірвався до COVID-лікарні. Що відомо про лідера антиваксерів Стахова.